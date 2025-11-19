赤ちゃんがかかると重症化するおそれもあるRSウイルスについて、厚労省は、来年4月にも妊婦を対象にしたワクチンの定期接種を始める方針を固めました。対象は、妊娠28週から36週の人で、母親にワクチンを打つことで抗体が赤ちゃんに伝わり、感染や重症化を予防することが期待されるということです。