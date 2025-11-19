赤色灯18日午後10時20分ごろ、札幌市豊平区美園7条6丁目の路上で、男性が刃物のようなもので腹部を刺された。豊平署によると、男性は腹部から出血して搬送されたが、意識はあるという。刺した人物は現場から逃走した。署は傷害事件として逃げた人物の行方や詳細を調べている。現場は地下鉄東豊線美園駅近く。