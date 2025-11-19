都内のマッサージ店でタイ国籍の少女が違法に働かされていた事件で、タイ警察は、台湾で拘束された少女の母親の移送先について日本を優先する方針を示しました。東京・文京区のマッサージ店で、タイ国籍の12歳の少女が違法に働かされていた事件をめぐって、少女を店に引き渡した疑いで警視庁は母親の逮捕状を取り捜査しています。母親は別の売春事件に関与した疑いで台湾警察に拘束されていますが、タイ警察のキッタラット長官は18