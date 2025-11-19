わずか30秒ほどの犯行とみられるということです。東京・赤坂のライブハウスの前で女性が男に腹などを刺され重傷を負った事件。防犯カメラの捜査から、犯行時間は30秒ほどだったとみられることが捜査関係者への取材でわかりました。また、事件のおよそ50分前、男とみられる人物が女性が出演する予定だったイベントのポスターに、黒色のスプレーで大きくバツ印を書いていたこともわかったということです。