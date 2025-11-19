日本代表は18日、キリンチャレンジカップ2025でボリビア代表を3−0で破り、2025年の活動を3連勝で終えることとなった。この試合に先発フル出場した谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）は2試合連続のクリーンシートに貢献。2025年の活動を振り返り、「間違いなく積み上げはできていると思いますし、競争力もかなり上がっていると思います。2025年の活動は充実したものだったと思います」と振り返った。自身はアキレス腱