ボートレースまるがめの「マンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」は１８日、３日間の予選が終了した。予選最終日となった３日目は荒天のため９Ｒ以降が中止となり、８Ｒまでの得点率で準優勝戦に進出するベスト１８が決まった。この日は１Ｒから安定板装着。４Ｒ以降は２周に周回を短縮して行われた。守屋美穂（３６＝岡山）は予選ラストの３日目５Ｒ、５コースからまくり差しを狙うも５着。２日目までの貯金もあり１１位で予選を突