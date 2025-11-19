『夫が寝たあとに』に紗栄子が出演。モデルデビューを果たした長男について「元夫のコピペ」だと語り、海外での親子“腕組みデート”動画も公開した。【映像】紗栄子、2人の息子の顔出し写真＆長男との腕組み“デート”の様子同番組は、3児のママである藤本美貴と横澤夏子がMCを務める“ママの本音”を語り尽くす育児家事特化バラエティ。11月18日の放送回では、ゲストにモデルでタレントの紗栄子が出演した。紗栄子は現在、