『夫が寝たあとに』に紗栄子が出演。再婚への率直な気持ちを明かし、「リスクは取りたくない」と、子供たちを最優先する母親としての思いを語った。【映像】紗栄子、2人の息子の顔出し写真同番組は、3児のママである藤本美貴と横澤夏子がMCを務める“ママの本音”を語り尽くす育児家事特化バラエティ。11月18日の放送回では、ゲストにモデルでタレントの紗栄子が出演した。紗栄子は現在、17歳と15歳の息子をシンママとして育