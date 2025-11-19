大分県大分市で住宅など20棟以上が燃える火事が起きています。火災の発生から6時間が経過しましたが、やはり住宅からは火が上がり続けています。風も非常に強く吹いていまして、煙が左から右へと流れていっています。住宅の煙は一つ奥の方の住宅から上がってくるようになりました。消防の放水、懸命な消火活動も続いています。一番黒煙が上がっていた2時間ほど前よりは煙の量も少し落ち着いたようにうかがえます。ただ、白い煙が高