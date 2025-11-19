ラオスを公式訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、歓迎の晩さん会に出席し、外国で初めてお言葉を述べられました。18日夜、振り袖姿の愛子さまはラオス伝統の幸せを祈る「バーシー」の儀式に臨まれました。肩から布をかけた愛子さまの手首に白い糸が巻き付けられ、愛子さまは合掌し祈りを捧げられました。引き続き、国家副主席が主催する晩さん会が行われ、愛子さまは「この機会に、日本・ラオス両国において、お互いの国へ