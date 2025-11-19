【ニューヨーク＝金子靖志】国連安全保障理事会は１７日、パレスチナ自治区ガザへの治安維持部隊設置などトランプ米大統領が主導するガザ和平計画を支持する決議案を、英仏など１３か国の賛成多数で採択した。反対の姿勢を示していたロシアと中国は拒否権を行使せず、棄権した。トランプ氏が主導した和平計画は事実上、法的拘束力を持つ文書となった。決議は、ガザの治安維持を担う「国際安定化部隊（ＩＳＦ）」の設置と、暫定