11月16日にTOYOTA ARENA TOKYOで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第11節が行われ、アルバルク東京が名古屋ダイヤモンドドルフィンズと対戦。インジュアリーリストに登録されているブランドン・デイヴィスに加え、テーブス海、小酒部泰暉を欠く戦いを強いられると、66－74で敗れ、2連敗で11月最終節を終えた。 A東京はセバスチャン・サイズが16得点8リバウンドと奮闘。ザック・バラン