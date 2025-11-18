[11.18 キリンチャレンジ杯 日本 3-0 ボリビア 国立]ファーストプレーで流れを変えた。1-0の後半22分、日本代表は1トップ2シャドーを一気に交代。FW上田綺世(フェイエノールト)、FW町野修斗、MF中村敬斗の3人がピッチに入ると、その直後だった。FW前田大然が前に当てたボールを上田が体を張ったポストプレーでつなぎ、中村が右サイドに展開。MF堂安律が左足で上げたクロスに上田が飛び込み、GKと競り合いながらヘディングシュ