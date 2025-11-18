[11.18 キリンチャレンジ杯 日本 3-0 ボリビア 国立]狙いどおりの逆足クロスで勝負を決めた。日本代表MF久保建英(ソシエダ)は0-0で迎えた前半4分、MF遠藤航からのパスを受けて右サイドを駆け上がると、右足でのクロスボールをファーサイドに供給。これを受けたMF鎌田大地が胸トラップで収め、左足シュートをゴール右隅に突き刺した。遠藤からのパスを受けた後にはペナルティエリア内に目をやりながらドリブルを続け、クロスを