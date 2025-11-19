U-17日本代表は18日にU-17ワールドカップ決勝トーナメント2回戦でU-17北朝鮮代表と対戦する。24時15分(日本時間)のキックオフを前に先発メンバーが発表され、中2日で迎えるこの試合はラウンド32から3人を変更。MF川本大善、FWマギージェラニー蓮、FW吉田湊海がともにグループリーグ第2節以来の先発入りとなった。グループリーグ最終節で一発退場処分を受けたMF長南開史はこの試合を含めて2試合出場停止処分が残っており、決勝