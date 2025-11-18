[11.18 キリンチャレンジ杯 日本 3-0 ボリビア 国立]前半4分に先制しながらその後は攻めあぐねる試合展開の中、1-0の後半開始から途中出場した。DF菅原由勢に代わって右ウイングバックの位置でプレーした日本代表MF堂安律(フランクフルト)は「後ろが重く感じた」という修正点を持ってピッチに入った。「外から見ていて思ったこともあった。そこは周りの選手に要求して、(板倉)滉くんとか周りに声をかけて入った。(菅原)由勢はサ