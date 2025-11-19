11月19日、妄想リフレインの2ndアルバム『夜革命計画』がリリースされた。既にシングルとしてリリースされている5曲に新たに制作された5曲を加えた全10曲が収録されたポップアルバムだ。『夜革命計画』というアルバムタイトルは、いつも夜に楽曲が生まれる事から、夜につくられたこの10曲達で革命を起こす計画過程を意味しているという。革命を起こすために必要とする様々な“武器”と“計画”として、今作には色鮮やかな多彩なサ