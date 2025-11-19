ボートレース福岡の「ばんえい十勝杯」は１８日、予選最終日の４日目が行われ、準優勝戦に出場するベスト１８が決定した。浜野孝志（４４＝三重）は予選ラストの４日目７Ｒ、２コースから差して２着とした。強風の影響で１Ｒから安定板装着の中で行われたが「安定板が付いても足に影響はない。Ｓは放り放りでも出て行ったし、出足も良かった。全部の足に余裕がある。安定板が外れた方がもっと足の差が出るでしょうね」と、相棒