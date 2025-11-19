◇国際親善試合日本代表３―０ボリビア代表（１８日・国立）ＦＩＦＡランク１９位の日本は、同７６位のボリビアを３―０で破った。２３年３月の第２次森保ジャパン初陣から国際Ａマッチ期間の試合で唯一のフル参加が続くＭＦ久保建英（２４）が、前半４分に右足クロスでＭＦ鎌田大地（２９）の先制点をアシスト。国際Ａマッチ指揮で１００試合目を迎えた森保一監督（５７）の節目を勝利に貢献した。見えている世界が違った。