大分市で住宅など20棟以上が燃える大規模な火災が発生しました。18日午後5時40分ごろ「家が燃えている」などと複数の119番通報がありました。消防車10台以上が出動して、消火活動にあたっています。70代の男性1人と連絡が取れなくなっているということです。大分市は避難所を開設し、100人以上の住民が避難をしているということです。