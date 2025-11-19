ボートレース芦屋の「ＢＴＳ金峰開設２１周年記念」が１８日、開幕した。山一鉄也（５８＝福岡）は初日前半１Ｒを４コースから１Ｍ全速戦でバック２番手につけると、そのまま着を守って２着フィニッシュ。後半７Ｒの絶好枠は逃げ切り快勝し、２走２、１着と上々の船出となった。今節の相棒１０号機は近況上り調子。前検から好感触で「伸び返していたし、伸びはいいかもしれない。うまく回れたし、その辺の足も悪くないと思う