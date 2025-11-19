ボートレース津の「ルーキーシリーズ第２１戦スカパー！・ＪＬＣ杯争奪戦」は１８日に開幕した。近藤颯斗（２４＝愛知）は初日６Ｒに１号艇で出走。１Ｍを先に回ったが、ターンマークを外してバック２番手。その後２Ｍで３番手に後退し、３着でゴールした。レース後は「ペラが合っていなくて、回り過ぎていました」と悔しそうな表情を浮かべていた。２０２５年後期勝率３・４２から２６年前期勝率は５・１２と大幅に上昇させ