赤色灯神奈川県警は18日、中国人観光客をワゴン車に乗せ、許可を得ずにタクシー営業（白タク行為）をしたとして、道路運送法違反の疑いで中国籍の自称会社員、姜泓宇容疑者（28）＝東京都板橋区＝を現行犯逮捕した。現場は同県鎌倉市で人気漫画「スラムダンク」の聖地として知られる江ノ島電鉄の踏切から東約800メートル。県警によると「友達の友達を搬送しただけで、金はもらっていない」と容疑を否認している。一方、観光客