【ニューヨーク共同】18日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、午前10時現在は前日比475.90ドル安の4万6114.34ドルを付けた。米連邦準備制度理事会（FRB）による追加利下げ観測が後退し、売り注文が先行した。米半導体大手エヌビディアの決算発表を19日に控えて様子見ムードもあった。