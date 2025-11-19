初の海外公務でラオスを訪問中の天皇皇后両陛下の長女、愛子さまは、18日夜に晩さん会に出席されました。晩さん会会場の前から中継です。晩さん会は終了しました。愛子さまは、初めてのお言葉に向け、両陛下にも相談しながら、18日朝まで推敲（すいこう）を重ねられたということです。冒頭と締めくくりにラオス語であいさつした愛子さまは時折、出席者の方を見ながら話し、また乾杯の際には目線を合わせてにこやかにグラスを重ねる