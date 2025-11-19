避難計画手順確認のため、保安検査場の前で列を作る避難者役＝18日夜、沖縄県宮古島市政府や沖縄県は18日、台湾有事などを念頭に、先島諸島の住民ら約12万人を九州・山口に避難させる計画の手順を、宮古島市の宮古空港で確認した。昨年の石垣市に続き2回目で、住民を島外へ避難させる際の保安検査や誘導方法を検証。沖縄県は「特定の事態を想定したものではない」と説明した。保安検査場の通過から搭乗までの所要時間を計測す