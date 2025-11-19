安倍晋三元総理（当時67）を手製のパイプ銃で撃ち、殺害した罪などに問われている山上徹也被告（45）。18日に行われた裁判に山上被告の妹が初めて出廷しました。山上被告の妹「母は統一教会と長男のことで頭がいっぱいで、私には無関心でした。毎日嫌なことばかりで不安の中で生きていて、児童養護施設に行けばよかった」母親が旧統一教会に入信したあと、家庭環境が悪化したことを証言しました。