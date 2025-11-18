去年、南阿蘇村で起きた交通死亡事故で判決です。過失運転致死の罪に問われた男に対し、熊本地裁が執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 判決によりますと、宇城市の増永幸輝被告（23）は去年10月、南阿蘇村の国道57号を車を運転して走行中、片側1車線の道路を2車線と思い込んで対向車線を逆走。車と正面衝突し、運転していた森光惠さん（当時72）を死亡させたとして過失運転致死の罪に問われています。これまでの裁判で増