川崎市の風俗店で売春を行うと知りながら場所を提供したなどとして、男3人が逮捕されました。匿名・流動型スカウトグループから女性従業員が斡旋されていたとみられています。【映像】逮捕された容疑者（顔出し）見代健一容疑者（29）や日隈達也容疑者（41）ら3人は11月、川崎市にある風俗店で、女性が客と売春することを知りながら、場所を提供した疑いがもたれています。警察によりますと、見代容疑者と日隈容疑者がそれぞ