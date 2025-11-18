株式会社よみうりランドと、株式会社読売新聞東京本社は、株式会社ポケモンとの共同事業として2026年2月5日（木）、「ポケモン」の魅力に触れることができる初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』を開業する。よみうりランドの園内に誕生する『ポケパーク カントー』は、広さ約２.６ヘクタール。緑豊かな多摩丘陵の地形を生かした森のエリア「ポケモンフォレスト」と、グッズ購入などを楽しめる「カヤツリタウン」という二つの