「国際親善試合、日本代表３−０ボリビア代表」（１８日、国立競技場）ＦＩＦＡランキング１９位の日本代表は同７６位のボリビア代表に３ゴール＆ガーナ戦に続く２戦連続完封で快勝した。森保一監督の国際Ａマッチ１００試合目という節目を飾ると同時に、１０月のブラジル戦から３連勝。来年６月の北中米Ｗ杯に向けて、最高の形で年内ラストゲームを締めくくった。決勝点となる先制弾を決めたＭＦ鎌田大地（２９）＝クリスタル