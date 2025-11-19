■【夫は今日も自分が可哀想】のあらすじ自分をかわいそうだと思い込み、妻を悪者にしては泣きじゃくる「大人のフリをした子ども」の夫に匙を投げた妻。夫の危険な育児から娘を守るために家を出て、長い調停の末に離婚へ。これからは娘と幸せになる…そう思っていた矢先、夫がSNSでかわいそうアピール!?SNSで俺が正しいこと証明するぞ！妻が娘を連れて家を出ていった。家から妻と子どもの笑い声が消え、俺はひとりぼっちになった。