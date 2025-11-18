日本時間０時００分に米製造業新規受注（8月）、耐久財受注（確報値）（8月）、NAHB住宅市場指数（11月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業新規受注（8月）00:00 予想1.3%前回-1.3%（前月比) 耐久財受注（確報値）（8月）00:00 予想2.9%前回2.9%（前月比) 予想0.4%前回0.4%（輸送除くコア・前月比) NAHB住宅市場指数（11月）00:00 予想N/A前回37.0 （NAHB住宅市場指数)