中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月18日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は18日の記者会見で、欧州連合（EU）のカラス外交安全保障上級代表が欧州議会議員の質問に対し、中国人民は第2次世界大戦で祖国を守り、戦争を終わらせるために多大な苦難を経験したとして、EUは第2次世界大戦のアジアの戦争終結80周年に際し、中国人民の勇気に敬意を表すると回答したことに関し、歴史に正しく向き合うことは