◇国際親善試合日本代表３―０ボリビア代表（１８日・国立）ＦＩＦＡランク１９位の日本は同７６位のボリビアに３―０で完勝した。前半４分、ＭＦ鎌田大地（２９）＝クリスタルパレス＝が左足で先制。後半にも２点を追加した。森保一監督（５７）は国際Ａマッチ指揮で日本歴代最多となる１００試合目。１４日のガーナ戦から先発７人を入れ替える巧みな起用で、世界一を目指す来年６月開幕の北中米Ｗ杯へ、年内ラスト実戦を白星