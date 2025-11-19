1994（平成6）年11月19日、このシーズン限りで退任が決まっているサッカーJリーグ、G大阪の釜本邦茂監督が地元の万博記念競技場でリーグ戦最後の指揮を執った。白星では飾れなかったが、選手とともに競技場内を一周。サポーターの「カマモト」コールに笑みものぞかせながら応えた。今年8月、81歳で死去した。