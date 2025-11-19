国立がん研究センターは、２０１２〜１５年にがんと診断された患者の５年生存率を発表した。部位別では前立腺の９４・３％が最も高く、皮膚、甲状腺、乳房で８割を超えた。５年生存率は、がんと診断された人が５年後に生存している割合で、がんからの回復の目安となる。今回は４４都道府県の約２５５万人を対象に集計した。今回から、がんのみが死因となる場合を推定した「純生存率」で算出した。部位別に生存率の偏りが大きい