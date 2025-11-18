大分県大分市で住宅など20棟以上が燃える火事が起きています。被害が広がり続ける火事の現場から中継です。私は4時間ほど前から現場に来て取材をしています。ただ風が非常に強く吹いて、さらに空気も乾燥しているため火が燃え広がり、一向にこの火事収まる気配がありません。最初は住宅から火が上がりましたが、徐々にエリアを右に移しながら、今も燃え広がっています。現在、奥のほうで火柱が上がっているのが見えるでしょうか。