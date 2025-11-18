石川県内の各政党、勢力が検討を進めている知事選の推薦。公明党と国民民主党の県内組織は17日に幹事会を開き、対応を協議しましたが、いずれも結論は12月以降に持ち越されました。公明党石川県本部・谷内 律夫 代表：「本当に難しい状況があります。石川県県政をしっかりと担っていく、今後の一番大事な選択選挙になりますので、じっくりと取り組んでまいりたいと思っている所でございます」判断の難しさを語ったのは、公明党石川