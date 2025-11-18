◇国際親善試合日本代表３―０ボリビア代表（１８日・国立）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、ボリビア代表（同７６位）を破り３連勝を飾った。前半４分にＭＦ鎌田大地のゴールで先制すると、守備では真ん中の谷口彰悟、右の板倉滉、左の瀬古歩夢と３バックが安定した連係で対応。ボリビアがＤＦの裏を狙って走り込んでくる場面はあったが、得点を許さなかった。１点リードで折り返した後半は、２６分にＭＦ町