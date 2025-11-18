【新華社東京11月18日】日本の沖縄、長崎両県知事は17日、高市早苗首相が「非核三原則」の見直しを検討していることに強い反対の意を示し、核軍縮が人々の願いであり、首相は民意を尊重すべきだと強調した。沖縄県の玉城デニー知事は17日のメディア取材で、唯一の戦争被爆国である日本が非核三原則を見直し、核兵器廃絶の取り組みと逆行することを国民は絶対に認めないと指摘。核軍縮は国民の願いであり、民衆の声に耳を傾ける