逮捕されたのは岐阜県八百津町の14歳の男子中学生で、ことし9月15日から20日にかけて美濃加茂市内のコンビニ2店舗で4回にわたりライターやライターオイル、キャンディなど合わせて5点およそ3500円相当を万引きした疑いがもたれています。