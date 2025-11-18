18日午後8時50分頃、長崎市小江町の国道202号で軽乗用車が横転する事故がありました。 警察によりますと、運転していた30代の男性が病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。 現場は緩やかなカーブで、警察が事故の原因を詳しく調べています。