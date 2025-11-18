大分市佐賀関で18日夜、住宅など複数の建物が燃える大規模な火災が発生しました。少なくとも20棟以上に延焼中だということで、消防車10台以上が出動し、消火活動が続けられています。現場から中継です。大分市佐賀関の火災現場からお伝えします。こちらは住宅街ですが、火災の発生から5時間以上がたった今も激しい炎が上がり続けていて、懸命な消火活動が行われています。この近くには公民館があり、当初はそこが避難所として開設