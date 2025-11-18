「国際親善試合、日本代表３−０ボリビア代表」（１８日、国立競技場）ＦＩＦＡランキング１９位の日本代表は同７６位のボリビア代表に３ゴール＆ガーナ戦に続く２戦連続完封で快勝した。シャドーの位置で途中出場し、１ゴール１アシストの活躍を見せたＭＦ中村敬斗（２５）＝スタッド・ランス＝は「とにかくゴール目指して入った。自分の得意の形なんで、決められて良かったです」と振り返った。１−０の後半２２分に投入さ