市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。あす19日からの天気のポイントです。 小野：あす19日は、冬型の気圧配置は次第に緩みますが、寒気の影響は残るでしょう。きょう18日夜9時の予想天気図です。 小野：冬型に加え、雪になる目安の上空の寒気も、能登半島の先端に残るでしょう。あす19日朝9時の 予想天気図です。 小野：はじめ冬型ですが、次第に緩んで