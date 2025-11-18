渡り鳥の移動がピークを迎えたこの時期、鄱陽湖の奥地に位置する「渡り鳥の町」と呼ばれる江西省九江市永修県呉城鎮では、マナヅルの群れが湖水をかすめて飛び立つ様子が見られ、バードウォッチング愛好家がシャッターを切っていた。中国新聞網が伝えた。渡り鳥がもたらす「エコツーリズム」によって、中国の複数の地域で画一的なバードウォッチングから多様な消費シーンへの発展が見られ、「バードウォッチング＋観光」、「