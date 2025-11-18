【サンフランシスコ＝小林泰裕】米ＳＮＳ大手Ｘ（旧ツイッター）で１８日、投稿が正常に表示されない障害が日本や米国、欧州などで世界的に発生した。米セキュリティー企業の不具合が原因とみられる。オンライン上の障害分析サイト・ダウンディテクターによると、障害は日本時間１８日午後８時頃に発生した。Ｘや対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」などで障害が生じた。サイバー攻撃を防ぐセキュリティーサー