外務省は、中国との局長級協議について、大阪総領事のSNS投稿に強く抗議したほか、中国が日本への渡航注意などを呼びかけていることに反論したと発表しました。【映像】協議終了後の様子18日、中国を担当する外務省の金井アジア大洋州局長は北京で中国の劉勁松アジア局長と協議を行いました。外務省の発表によると、金井局長は高市総理の台湾をめぐる発言に対し、大阪総領事が発信したSNSの投稿が「極めて不適切」だとして改