◇国際親善試合日本３―０ボリビア（１８日・国立）日本はボリビアに３―０で勝利し、森保一監督の指揮１００戦目、年内最終戦を勝利で飾った。前半にＭＦ鎌田大地のゴールで先制すると、後半に途中出場のＦＷ町野修斗、ＭＦ中村敬斗が加点した。森保監督は試合後の会見で、来年６月開幕のＷ杯本大会に向け、選手選考、チームづくりなど、今後のロードマップについて言及した。「これまでのことが、これからも起こるとは思